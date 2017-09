Frau erpresste Vorarlberger Landeshauptmann

Am Freitag steht am Landesgericht Innsbruck eine 60-jährige Frau, die für Aufregung bis an höchste Stellen gesorgt hat. Die Angeklagte versuchte den Landeshauptmann und weitere Spitzen der Verwaltung und der Justiz zu nötigen und zu erpressen.

Der Frau ging es um die Löschung eines Darlehens in der Höhe von 150.000 Euro. Um das zu erreichen ließ sie offenbar keinen ungeschoren, der ihr dabei helfen könnte.

Mit Inkassobüro gedroht

Die Frau verschickte Rechnungen wegen angeblicher Trademarkverletzungen und drohte mit der Eintreibung durch ein Inkassobüro. Der Vorarlberger Landeshauptmann, der Vorstand der Wohnbauförderungsabteilung oder auch Vertreter der Hypobank bekamen jedenfalls Post dieser Art. Zudem verlangte sie von Richtern, die Klage darüber abzuweisen, von einer Rechtspflegerin wollte sie das Pfand im Grundbuch löschen lassen.

Der Prozess wird in Innsbruck abgewickelt, weil Vorarlberger Richter betroffen sind und jeder Anschein von Befangenheit durch die Verlegung nach Innsbruck vermieden werden soll. Ein Urteil könnte am Freitag fallen.