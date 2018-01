Schneechaos - wie geht es weiter?

In der Nacht auf heute hat es in weiten Landesteilen extreme Neuschneezuwächse gegeben. In manchen Gebieten wurde erstmals seit 1999 die höchste Lawinenwarnstufe 5 ausgerufen.

Die starken Schneefälle haben zu zahlreichen Straßensperren und zur Sperre von Bahnverbindungen geführt. Etwa das Kühtai und auch St. Anton am Arlberg sind derzeit nicht erreichbar.

Wie ist die Schneesituation bei Ihnen? Wie wird sich das Wetter weiter entwickeln?

Gast im Studio: Rudi Mair, Leiter Lawinenwarndienst des Landes Tirol

