Zwei Jahre keine Firmung in Südtirol

Zu einem ungewöhnlichen Schritt hat sich die Diözese Bozen-Brixen entschlossen. 2020 und 2021 wird es in Südtirol keine Firmungen von Kindern und Jugendlichen geben. Bischof Ivo Muser will eine bewusstere Entscheidung für das Sakrament.

Bislang erhielten praktisch ganze Schulklassen - sofern die Schüler der katholischen Kirche angehören - mehr oder weniger automatisch das Sakrament der Firmung. Das soll es in Südtirol künftig nicht mehr geben.

Die Diözese Bozen-Brixen will, dass das Empfangen des Sakraments eine bewusste Entscheidung der Heranwachsenden ist. Die Vorbereitung auf die Firmung soll deshalb auf völlig neue Beine gestellt werden - mit einer Nachdenkphase in den Jahren 2020 und 2021. In diesen beiden Jahren soll es abgesehen von Erwachsenenfirmungen deshalb in Südtirol überhaupt keine Firmungen geben.

www.bz-bx.net/

Kritik an „Eventmentalität“

Bischof Ivo Muser kritisierte in diesem Zusammenhang auch eine gewisse „Eventmentalität“. Das Augenmerk müsse auf den religiösen Kern der Sakramente statt auf Festessen und Geschenkberge gerichtet sein.