Alkolenker verschwand nach Unfall

Ein alkoholisierter 34-jähriger Pkw-Lenker aus der Ukraine hat in der Nacht auf Mittwoch bei Kitzbühel einen Unfall verursacht. Nach dem Unfall flüchteten er und sein Beifahrer von der Unfallstelle.

Der Unfall ereignete sich gegen Mitternacht auf der Pass-Thurnstraße (B161). Der Lenker geriet aus bisher unbekannter Ursache auf der rechten Fahrbahnseite auf den Gehsteig und prallte daraufhin gegen eine Straßenlaterne. In weiterer Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zu liegen.

Nachdem er und sein Beifahrer selbstständig das Fahrzeug verlassen hatten, verschwanden sie zu Fuß vom Unfallort, berichtete die Polizei. Andere Verkehrsteilnehmer, die zu Hilfe eilten, beachteten die beiden überhaupt nicht. Als die Polizei zum Unfallort kam, wurde unverzüglich eine Fahndung nach den Fahrzeuginsassen eingeleitet.

Lenker an Wohnadresse von Polizei vorgefunden

Der Beifahrer wurde im Gemeindegebiet von Oberndorf aufgegriffen und aufgrund einer Schnittverletzung an der Hand ins Krankenhaus St. Johann in Tirol gebracht. Der Lenker konnte schließlich an seiner Wohnadresse gefunden werden. Er blieb unverletzt. Der Alkotest bei ihm verlief positiv. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.