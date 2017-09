Dosenverschluss soll Markt revolutionieren

Die meisten Getränke-oder Konservendosen haben einen entscheidenden Nachteil, so Konsumenten. Dosen lassen sich nicht wieder verschließen. Mit dem „Click Cap“, einem Dosendeckel, will Gregor Piech aus Kufstein den Dosenmarkt revolutionieren.

Der Enkel des Porsche-Gründers und jüngster Sohn des Ex-VW-Chefs Ferdinand Piech versucht sich als Erfinder. Er will mit der wiederverschließbaren Dose den Markt erobern.

ORF

Piech produziert Dosen nicht selbst

Gregor Anton Piech kam während seiner Schulzeit bei einem feinmechanischen Praktikum zum ersten Mal mit dem Thema wiederverschließbare Dose in Berührung. Dort sei er auf die Idee gekommen, das Patent zu übernehmen und zu verbessern, so Piech im Gespräch mit dem ORF Tirol. Er gründete 2016 die „Top Cap Holding“ in Kufstein und arbeitete mit 14 Mitarbeitern weiter an der wiederverschließbaren Dose.

Gregor Piech Für die Produktion der wiederverschließbaren Dosen sei Kufstein der ideale Ort. Nach dem Getränkemarkt wolle er in Zukunft auch in den Lebensmittelmarkt einsteigen, so Piech.

„Vor Ort werden nur die Prototypenlinien und Muster für die Hersteller gefertigt, anschließend werden die Lizenzen und das Know-How an die Hersteller weitergegeben“, betonte Piech. Aufgrund von Platzmangel wurde am Mittwoch auf rund 1000 m2 Meter eine „Testinghalle“ in Kufstein eröffnet. In der Produktionshalle werden die Testserienanlagen ausgestellt, damit die Hersteller die wiederverschließbaren Dosen vor der Fertigung begutachten können.

„Einstieg in Lebensmittelmarkt“ als Ziel

Der sogenannten „Click Cap“ bleibe auch mit als auch ohne Kohlensäure dicht, so Piech. Nach dem Getränkemarkt will Piech auch den Lebensmittelmarkt erobern, etwa bei Konservendosen für Mais. Langfristiges Ziel für die Zukunft sei die Produktion von Nahrungsmittelkonserven in jeglicher Art, so Georg Piech.