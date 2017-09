Räder um mehrere 100.000 Euro gestohlen

Bei Einbrüchen bzw. Diebstählen in Innsbruck und Lienz haben unbekannten Täter in den letzten Tagen fette Beute gemacht. Unter anderem wurden 30 hochwertige Fahrräder gestohlen. Der Schaden beträgt mehrere hunderttausend Euro.

In der Nacht auf Dienstag schlugen Einbrecher bei einer Firma im Osten Innsbrucks zu und erbeuteten dort 30 hochwertige Mountainbikes und Rennräder. Allein hier spricht die Polizei von einem mittleren, sechsstelligen Eurobetrag als Schaden. Zum Abtransport der Räder müssen die Täter laut Ermittlern zumindest ein Lieferwagen oder Klein-Lkw verwendet haben.

Schon am Wochenende war das Innsbrucker Messegelände Schauplatz einer großangelegten Diebestour. Unbekannte stahlen dort im Vorfeld der Fachmesse für Gastronomie, Hotel und Design (FAFGA) bei Verkaufsständen reihenweise Gastro-Maschinen und andere Geräte. Auch hier ist der Schaden beträchtlich und beträgt mehrere zigtausend Euro.

Mehrere Tausend Euro in Lienzer Schule erbeutet

In der Nacht auf Dienstag brach ein unbekannter Täter in einer Schule in Lienz mehrere Türen zu Büros auf, durchsuchte diese und gelangte schließlich auch in die Direktion des Gebäudes. Dort brach er mehrere Schränke auf und stahl aus dem Tresor einen mittleren vierstelligen Eurobetrag. Der Unbekannte ließ sich vermutlich nach dem Schulbetrieb im Gebäude einsperren.