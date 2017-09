Verbund baut Kraftwerk im Zillertal aus

Bei der Umsetzung des Projektes Unterer Tuxbach startet der der Verbund am Mittwoch in Ginzling den Maschinenvortrieb für den Stollen. Dort soll das Kraftwerk Mayrhofen zu einem Pumpspeicherkraftwerk ausgebaut werden.

Knapp 500 Höhenmeter oberhalb von Mayrhofen liegt der Stillup-Speichersee. Hier fließt das Wasser, das bereits in zwei Kraftwerken am Berg genutzt wurde, zusammen. Für den Ausbau zum Pumpspeicherkraftwerk wird ein neun Kilometer langer unterirdischer Stollen von den Kraftwerken Tuxbach und Bösdornau in Finkenberg hinauf zum Stillup-Speicher gebaut werden - mehr dazu in Verbund will Kraftwerk im Zillertal ausbauen.

Damit kann im Kraftwerk Mayrhofen bei Bedarf von Spitzenenergie zusätzlicher Strom erzeugt werden. Die Baukosten betragen insgesamt rund 55 Millionen Euro.

Am Mittwoch lädt der Verbund zur sogenannten Andrehfeier. Das ist der Auftakt des Maschinenvortriebes zur Herstellung der Stollenverbindung, ab dann arbeitet die Tunnelbohrmaschine.

