27-Jährige in Innsbruck vergewaltigt

Die Polizei in Innsbruck sucht nach einem Unbekannten, der eine 27-jährige Frau in der Nacht auf Mittwoch vergewaltigt haben soll. Der auffallend korpulente Mann soll die Innsbruckerin laut Polizei mehrfach geschlagen haben.

Die Frau war am Mittwoch gegen 2.15 Uhr mit ihrem Rad von der Adamgasse in Richtung Andreas Hoferstraße gefahren. Auf dem Weg dorthin sprach sie der Unbekannte an, riss sie an der Hand in eine Hof-Einfahrt und schlug ihr mehrfach mit dem Handballen ins Gesicht. Dann vergewaltigte er die Frau.

Verletzt und schwer geschockt

Die schwer geschockte und im Augen- und Schulterbereich verletzte Frau konnte bei der Polizei keine genauen Angaben zum Tatort machen. Auch ihr Fahrrad mit auffallend bunten Neonspeichen wurde bislang nicht gefunden. Der auffallend korpulente Täter soll etwa 35 Jahre alt sein, 1,80 Meter groß, mit dunklen, vollen, abstehenden Haaren und viel Brustbehaarung. Bekleidet war er mit einem karierten Hemd. Die Innsbrucker Polizei sucht nach Zeugen, die das Opfer schreien gehört haben oder das Fahrrad gesehen haben.