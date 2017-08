Lucas Schwarz nach Dopingtest suspendiert

Der Tiroler Radsportler Lucas Schwarz ist laut Mitteilung der Österreichischen Anti-Doping Rechtskommission vom Mittwoch mit Wirkung vom 1. August vorläufig suspendiert. Bei ihm wurde in einer Dopingprobe EPO nachgewiesen.

Wenige Wochen nach Matija Kvasina (Felbermayr Wels) hat ein weiterer Fahrer eines österreichischen Rad-Teams einen positiven Dopingtest abgegeben.

Im Juni positiv getestet

Bei dem 24-Jährigen vom Team Tirol Cycling wurde bei einem Test außerhalb eines Wettkampfes am 20. Juni in Jenbach in der A-Probe EPO nachgewiesen. Schwarz gilt als guter Bergfahrer und absolviert seine erste Saison bei einem Continental-Team (3. Division).