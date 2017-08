Fall Lucile: Ermittlungsakten übergeben

Im Fall der beiden getöteten jungen Frauen in Kufstein und Endingen hat die deutsche Sonderkommission „Erle“ die Ermittlungsakten an die Staatsanwaltschaft übergeben. In Österreich seien die Ermittlungen noch im Laufen, heißt es aus Innsbruck.

Einige spurenkundliche Überprüfungen seien noch ausständig, sagte Staatsanwaltschaftssprecher Thomas Willam am Mittwoch gegenüber der APA. Zudem habe die deutsche Staatsanwaltschaft ein psychiatrisches Gutachten beauftragt, das noch nicht vorliege. „Das wollen wir noch abwarten“, sagte Willam. Danach werde die Staatsanwaltschaft Innsbruck prüfen, ob Anklage erhoben wird. Dies geschehe jedoch völlig unabhängig von den deutschen Ermittlungen und einem möglichen Verfahren in Deutschland.

Verdächtiger bleibt in U-Haft

Der 40-jährige Verdächtige schweige indes weiterhin zu den Vorwürfen. Die Ermittlungsakten der Sonderkommission „Erle“ seien daher ohne entsprechende Aussagen des rumänischen Fernfahrers an die Staatsanwaltschaft Freiburg übergeben worden. Der Rumäne blieb vorerst in Untersuchungshaft. Über den Zeitpunkt einer möglichen Anklageerhebung oder gar einer möglichen Hauptverhandlung wegen der Tat in Endingen können derzeit keine Angaben gemacht werden, hieß es seitens der deutschen Behörden.

Mann könnte für weitere Taten verantwortlich sein

Der rumänische Fernfahrer soll für den Tod einer 27-jährigen Joggerin in Endingen in Deutschland und den Tod der französischen Austauschstudentin Lucile in Kufstein verantwortlich sein. Außerdem könnte er in seinem Heimatland für weitere Straftaten verantwortlich sein. Es seien bisher zwei Fälle bekannt, die mit dem Verdächtigen in Zusammenhang stehen könnten, hatte es zuletzt seitens der deutschen Behörden geheißen. 2004 war in Rumänien eine 27 Jahre alte Autostopperin von einem Unbekannten vergewaltigt und erwürgt worden. Auch ein Mord an einer Prostituierten in Rumänien könnte mit dem 40-Jährigen in Verbindung stehen, hieß es.

