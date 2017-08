Beachtliches Königsklassen-Debüt für Lucas Auer

Lucas Auer hat ein beachtliches Formel-1-Debüt hingelegt. Der 22-jährige Tiroler war am Dienstagnachmittag bei den bis zu 39 Grad „heißen“ Testfahrten auf dem Hungaroring in Ungarn fehlerloser Neunter.

Auer musste sich als Rookie den Force India mit dem Russen Nikita Masepin teilen. Auer war aber schneller als unter anderem Red-Bull-Pilot Max Verstappen. Am Mittwoch geht es weiter, Auer fährt schon am Vormittag.

„Für mich ist es ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht, erstmals ein Formel-1-Auto fahren zu können“, wurde der 22-jährige Tiroler zuvor in einer Aussendung zitiert - mehr dazu in Auer erhält Chance zu Formel 1-Testfahrten.

Die Bestzeit des ersten Tages in Mogyorod bei Budapest ging an den Monegassen Charles Leclerc vor Stoffel Vandoorne (BEL) im McLaren-Honda. Der junge Ferrari-Fahrer Leclerc dominiert derzeit die Formel 2. Auer fehlten auf Leclerc 2,817 Sekunden.