Bergwanderer überschätzen sich oft selbst

Vermutlich sich selbst überschätzende Bergwanderer zum großen Teil aus Deutschland haben am Dienstag die Bergrettungen und Polizei in ganz Tirol beschäftigt. Für eine Gruppe wurde in Sölden sogar extra eine Bergbahn in Betrieb genommen.

„Wir sind erschöpft“, meldete eine sechsköpfige deutsche Gruppe von der Bergstation der derzeit wegen Revisionsarbeiten außer Betrieb befindlichen Schwarze Schneid Bahn in Sölden.

Der losgeschickte Polizeihubschrauber traf auf eine unverletzte 6er Gruppe mit zwei Kindern und sah keinen Grund sie ins Tal zu fliegen. Stattdessen schritt die Bergrettung Sölden ein und organisierte, dass die Gruppe bei einer Revisionsfahrt der Bahn ins Tal gebracht wurde.

Hubschrauber musste Wanderer bergen

Erschöpfung oder Angst waren auch die Gründe für weitere Einsätze. Im Goinger Halt etwa gerieten zwei Deutsche in steiles Gelände, in dem sie nicht mehr weiter kamen und vom Hubschrauber geborgen werden mussten. Meist unverletzt mussten auch Wanderer in Kitzbühel, Kössen, Ebbs, Kirchdorf und Ellmau gerettet werden.