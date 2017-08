52 Fahrgäste müssen in Gondel ausharren

Bis zu eineinhalb Stunden haben am Dienstag 52 Fahrgäste der Hahnenkammbahn in Reutte auf die Talfahrt warten müssen. Die Bahn war wegen eines Steuerungsdefekts kurz nach 16.00 Uhr stehen geblieben.

52 Personen waren am Nachmittag mit der Hahnenkammbahn talwärts unterwegs, als die Bahn wegen eines Antriebsdefekts plötzlich stehen blieb. Kurz vor 17.00 Uhr startete dann der Notbetrieb.

Etwa eine Stunde später hatten alle Passagiere wieder festen Boden unter den Füßen. Die von den Bergbahnen vorsorglich alarmierten Rettungskräfte hatten bis auf die Behandlung einiger Hitzebeschwerden wenig zu tun.

Über 100 Personen stecken in Salzburg fest

In St. Gilgen in Salzburg musste am Dienstagnachmittag die Zwölferhorn-Bahn wegen eines technischen Defekts evakuiert werden. Mehr als 100 Personen saßen fest. Die Hitze sorgte bei vielen Fahrgästen für Kreislaufprobleme - mehr dazu in Zwölferhornbahn in St. Gilgen evakuiert (salzburg.ORF.at)

Hochbetrieb für Bergretter

Vermutlich sich selbst überschätzende Bergwanderer zum großen Teil aus Deutschland haben am Dienstag die Bergrettungen und Polizei in ganz Tirol beschäftigt. Für eine Gruppe wurde in Sölden sogar extra eine Bergbahn in Betrieb genommen - mehr dazu in Bergrettung wegen Überschätzung im Stress.