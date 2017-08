Berührungsloses Zutrittssystem als Exportrenner

Die berührungslosen Zutrittssysteme für die neue Patscherkofelbahn werden in Innsbruck produziert. Dafür baute die Firma Axess in Innsbruck eine neue Werkshalle. Axess ist eine der wenigen Firmen, die Chip-Karten auch nach China exportieren.

70 Mitarbeiter beschäftigt Axess bereits in Innsbruck. Hier werden Zutrittssysteme für weltweite Abnehmer produziert. Ein berührungsloses Skiticket ist nicht einfach eine weiße Karte sondern vielmehr ein hochkompliziertes Teil.

Chip-Karten werden nach China exportiert

Bei Axess ist man stolz, dass man zu den wenigen Firmen gehört die Chip-Karten nach China exportieren und nicht von dort importieren. In den letzten beiden Jahren wuchs die Firma um 20 Prozent.

Axess

Um die gesteigerte Nachfrage bewältigen zu können, wurde in Innsbruck eine zusätzliche Halle mit vier neuen Maschinen gebaut. Am Mittwoch besichtigt eine Abordnung der Stadt Innsbruck, als Auftraggeber für den Patscherkofel, das Werk in der Innsbrucker Rossau.

