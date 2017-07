Nachzahlungen von Ex-Buwog-Mietern gefordert

Von Mietern ehemaliger Buwog-Wohnungen werden vom neuen Eigentümer bis zu mehreren tausend Euro an Nachzahlungen gefordert. Für die Arbeiterkammer Tirol (AK) ist das unzulässig.

In den Schreiben des neuen Liegenschaftsverwalters an die Mieter werden diese zu Zahlungen bis zu mehreren tausend Euro aufgefordert. Die Schreiben wurden in den vergangenen Tagen zugestellt. Jetzt würden sich viele alte Mieter, vor allem Pensionisten, an die Arbeiterkammer wenden, weil sie nicht wissen, wie sie die hohen Nachzahlungsforderungen aufbringen sollen, berichtet die AK.

Für sie ist bemerkenswert, dass die neue Eigentümerin JP Tirol GmbH & Co KG noch im Dezember 2016 beteuert hat, dass sich für die Mieter durch die Übernahme der etwa 1.150 Buwog-Wohnungen in Tirol nichts ändern werde. Es sei versichert worden, dass sich die Mieten nicht erhöhen würden.

Nachzahlung für Zeit vor Eigentümer-Wechsel

Nun fordert aber der Verwalter, die IGL Immobilienbüro Ing. Lugger GmbH, im Auftrag der Vermieterin höhere Mieten ab 1. August 2017. Aber nicht nur das: Gleichzeitig werden die betroffenen Mieter zur Bezahlung der Differenz zwischen der bisher bezahlten Miete und dem jeweils geltenden gesetzlichen Höchstmietzins rückwirkend für die drei vergangenen Jahre aufgefordert. Für Markus Kröll, Leiter der Mietrechtsabteilung der Arbeiterkammer, ist dieses Vorgehen zweifelhaft: „Hier werden Forderungen aus Zeiten geltend gemacht, in denen noch die Buwog Eigentümerin der Liegenschaften war. Aus unserer Sicht ist das nicht zulässig. Vor allem die Zeiten vor dem käuflichen Erwerb durch die neue Eigentümerin. Jedenfalls ist das System sehr in Frage zu stellen.“

AK bietet Beratung an

Die Arbeiterkammer bietet Betroffenen kostenlose Beratung an. Sie rät, der rückwirkenden Geltendmachung jedenfalls schriftlich zu widersprechen und Zahlungen ausschließlich unter Vorbehalt der Rückforderung zu tätigen. Der Präsident der AK Tirol, Erwin Zangerl, fordert nun einen Untersuchungsausschuss des Landtags zum Verkauf der Buwog Wohnungen. Die neue Eigentümerin JP Tirol GmbH & Co KG war bisher für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Die Buwog war früher eine gemeinnützige Wohnbaugesellschaft des Bundes, ehe das Finanzministerium im Jahr 2000 den Entschluss für die Privatisierung der bundeseigenen Wohnungsgesellschaften fasste. Im Dezember 2016 wurde der Verkauf der früheren Buwog-Wohnungen in Tirol besiegelt.