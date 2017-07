Drogenlenker Herausforderung für Polizei

Die Tiroler Polizei zieht jedes Jahr etwa 30 bis 40 Drogenlenker aus dem Verkehr. Aufgrund der Vielfalt der Suchtmittel bleibt es für die Polizeibeamten allerdings schwierig, Drogeneinfluss eindeutig festzustellen.

Allein im ersten Halbjahr dieses Jahres erwischte die Tiroler Polizei 24 Lenker unter Drogeneinfluss. Die meisten von ihnen waren im Raum Innsbruck unterwegs. Vor allem Cannabis und Kokain spielen hier eine Rolle.

Genauer Nachweis nur durch Amtsarzt

Die Beamten würden schon in der Ausbildung darauf geschult, Fahrzeuglenker unter Drogeneinfluss zu erkennen. Zusätzlich seien Speichelvortestgeräte im Einsatz, die den Beamten erlauben, gewisse Suchtmittel sofort zu erkennen. Ohne den Besuch beim Amtsarzt ist aber nach wie vor kein genauer Nachweis möglich, räumt Markus Widmann von der Polizei-Verkehrsabteilung ein.

Verglichen mit dem Verfahren für Alkolenker gibt es allerdings noch Aufholbedarf. So gibt es noch nicht so etwas wie einen Alkomaten für Drogen. Dafür kommen zu schnell zu viele neue Substanzen in Umlauf.