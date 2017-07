Tödlicher Absturz am Seeben-Klettersteig

Am Sonntag ist ein 71-jähriger Klettersteiggeher am Seeben-Klettersteig in der Mieminger Kette tödlich verunglückt. Laut Auskunft des Alpinpolizisten soll der Tscheche sein Klettersteigset falsch bedient haben.

Die achtköpfige tschechische Gruppe hatte drei Tage lang in der Gegend Urlaub gemacht. Am Sonntag wollte sie ihren dritten Klettersteig begehen. Der Seeben-Klettersteig zum Seebensee hat den höchsten Schwierigkeitsgrad „E“.

ZOOM.Tirol

Von den acht Tschechen wollten zwei zuerst den Normalweg gehen, offenbar haben sie sich später aber alleine dazu entschlossen, doch den technisch schwierigen Klettersteig zu absolvieren.

Klettersteigset falsch bedient

Laut Auskunft des Alpinpolizisten Walter Schimpfössl in Reutte verwendete der 71-jährige Tscheche sein Klettersteigset falsch. Am Klettersteig rutschte er aus stürzte 80 bis 100 Meter in die Tiefe. Durch den Bedienungsfehler konnte das Set nicht halten. Der Mann zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.