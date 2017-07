Betrunkener Lenker verursachte schweren Unfall

Ein stark alkoholisierter Autofahrer hat in der Nacht auf Sonntag in Osttirol einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Drei Personen wurden verletzt. Der Lenker hatte über zwei Promille Alkohol im Blut.

Der 20-jährige Osttiroler wollte in Matrei von der Virgentalstraße in eine Gemeindestraße abbiegen. Dabei prallte er gegen 3.00 Uhr seitlich gegen eine betonierte Beleuchtung. Der Aufprall war so heftig, dass sich der Wagen überschlug und etwa 60 Meter auf dem Dach weiterschlitterte.

Brunner Images

Im Auto saßen fünf junge einheimische Männer. Bei dem Unfall wurden der Autofahrer und zwei seiner Mitfahrer im Alter von 20 und 22 Jahren unbestimmten Grades verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus Lienz gebracht.