Raiders verpassen Titel-Hattrick

Nach zwei Titeln in Folge haben sich die Raiders am Samstag gegen die enorm stark auftretende Vikings geschlagen geben müssen. Für die Raiders war es vor 4.400 Besuchern im dritten Endspiel von Klagenfurt die erste Niederlage.

Mit einer makellosen Leistung gelang den Vikings die Revanche für die 0:38-Niederlage gegen die Raiders im Finale 2015. „Das Team war perfekt vorbereitet, uns konnte man nicht stoppen“, freute sich Vikings-Headcoach Chris Calaycay nach dem Spiel. „Das ist ein Championship-Team“, fügte er hinzu.

Vikings-Quarterback Kevin Burke wurde zum Most Valuable Player (MVP) des Finales gewählt. „Es fühlt sich großartig an. Ich habe es erwartet, dass wir gewinnen“, freute sich der US-Amerikaner. Auch Wide Receiver und Kicker Bernhard Seikovits hatte mit drei Touchdowns, einem Fieldgoal und sechs Extrapunkten großen Anteil am Erfolg der Wiener. Zudem scorten Bernhard Raimann, Stefan Postel sowie Marko Gagic für die Wiener.

GEPA/Michael Riedler

Die Tiroler Touchdowns gelangen Sean Shelton (2), Sandro Platzgummer und Adrian Platzgummer, Thomas Pichlmann sorgte für zwei Extrapunkte.

Raiders-Coach Shuan Fatah gratulierte den Wienern zum Titelgewinn: „Die Vikings haben sehr guten Football gespielt, sehr smart im Angriff. Wir sind einfach nicht ins Spiel gekommen, waren heute nicht so spritzig. Die Vikings waren immer 2 Scores voraus, das hat den Unterschied gemacht. Sie haben einfach gut gespielt, das muss man neidlos anerkennen.“

