Suche nach vermisstem Jäger

Ein 58-jähriger Jäger aus Pfaffenhofen wird seit Freitagabend vermisst. Er war im Gelände unterwegs, eine erste Suchaktion am Freitag verlief ergebnislos, am Samstag wurde die Suche intensiviert.

Der Jäger war am Freitag mit seinem Hund in sein Jagdrevier im Gebiet von Telfs und Wildermieming aufgebrochen. Am Abend kehrte der Paffenhofener nicht nach Hause zurück. Daraufhin erstatteten seine Angehörigen eine Vermisstenanzeige. Noch am Freitag wurde eine Suchaktion gestartet, die aber ergebnislos abgebrochen werden musste.

Großes Gebiet kommt in Frage

Am Samstag wurde die Suche laut Polizei intensiviert: Ein Suchflug wurde gestartet. Außerdem suchen Bergrettung und Feuerwehr nach dem 58-Jährigen, der mit seinem Auto unterwegs war. Die Schwierigkeit der Suche liegt laut Polizei darin, dass das Gebiet, in dem gesucht wird, sehr groß ist. Eine Handypeilung verlief ergebnislos.

Etwa 1,80 Meter großer Mann

Der Vermisste ist etwa 1,80 Meter groß, wiegt 100 Kilogramm und hat eine Glatze. Bekleidet ist er entweder mit einem grünen Jagdgewand oder mit einer schwarzen Hose und einem grauen oder schwarzen T-Shirt. Unterwegs dürfte der Abgängige mit einem blauen Opel Frontera mit dem Kennzeichen IL-615EB gewesen sein.