FC Köln wurde in Kitzbühel Opfer von Dieben

Die deutschen Bundesliga-Fußballer des FC Köln sind in ihrem Kitzbüheler Trainingslager Opfer von Einschleichdieben geworden. Unbekannte stahlen zahlreiche Schuhe und Trainingsbälle.

Ohne ihr Handwerkszeug, die Fußballschuhe, standen Trainer Peter Stöger und seine Fußballer am Freitagmorgen bei Trainingsantritt am Kitzbüheler Rasen. Unbekannte waren in der Nacht über eine Oberlichte eingestiegen, stahlen 50 Paar Fußballschuhe und 20 Trainingsbälle. Allein die Fußballschuhe sind pro Paar 250 Euro wert, der Gesamtschaden liegt bei 15.000 Euro.

Möglicherweise waren Fans die Diebe

Hinter dem Diebstahl könnten eingefleischte Fans stecken. Denn laut Polizei sind die Schuhe nicht zum Weiterverkauf geeignet. Mehrere hundert Köln-Fans sind derzeit im Raum Kitzbühel unterwegs.