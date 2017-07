Stromausfall und Straßensperre nach Mastbruch

Wegen eines beschädigten Strommasten ist die Fernpassstraße bei Reutte gesperrt. Ein Lkw war in der Nacht auf Donnerstag gegen den Masten geprallt, der daraufhin einknickte. Ein großräumiger Stromausfall war die Folge.

Der Lenker eines polnischen Klein-Lkw war gegen 2.20 Uhr auf der Umfahrung Reutte von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Strommasten der Zubringerleitung geprallt. Daraufhin waren der Talkessel Reutte, das Lechtal und der Raum Füssen bis 2.50 Uhr ohne Strom. Bei dem Unfall wurde der polnische Lenker verletzt.

zeitungsfoto.at

Der praktisch zerstörte Mast wird nun durch ein Notfallgestänge ersetzt, heißt es von der TINETZ. Sollten sich die Schäden an benachbarten Masten in tolerierbaren Grenzen halten, könnte die Leitung bereits am Nachmittag wieder in Betrieb gehen.

TINETZ

Schwerverkehr muss großräumig ausweichen

Derzeit läuft die Stromversorgung im Bezirk über eine Notversorgung aus einem Werk in Bayern. Für die Reparatur des eingeknickten Masten bleibt die Umfahrung Reutte am Donnerstag den ganzen Tag gesperrt. Fahrzeuge bis zu 3,5 Tonnen höchstzulässigem Gesamtgewicht können durch das Ortsgebiet ausweichen, Schwerfahrzeuge können nur großräumig ausweichen.