NR-Wahl: Düringer sucht Unterstützer

Der Kabarettist Roland Düringer hat am Dienstag in Innsbruck begonnen, Unterstützer für seine Partei G!LT zu sammeln. In Tirol muss Düringer 200 Unterstützer finden, um bei der Nationalratswahl im Herbst kandidieren zu dürfen.

Roland Düringers Partei G!LT soll die Stimmen von Nicht- und Ungültig-Wählern im Wahlkampf sichtbar machen. „Ich möchte keine Stimmen holen, sondern, dass die Wählerinnen und Wähler ihre Stimme behalten. Ich stehe für nichts. Die Frage ist, wofür der Wähler steht“, sagt Düringer im ORF-Interview. In Innsbruck hat er nun mit der Suche nach Unterstützern begonnen.

Direkte Demokratie fördern

Roland Düringer will die direkte Demokratie fördern. Sollte seine Partei den Einzug schaffen, möchte er die Demokratie weiterentwickeln. Zum Beispiel soll es möglich sein, im Internet Entscheidungen abzugeben um somit zu Hause mitentscheiden zu können. Die Wählerinnen und Wähler hätten genug von parteipolitischem Hickhack. Es wäre an der Zeit, den Menschen ihre Rechte wieder zurückzugeben.

Listenplätze werden verlost

Die Reihe der Listenplätze wird bei G!LT verlost. Noch ist nicht klar, wer der Spitzenkandidat in Tirol sein wird. In Tirol muss Düringer 200 Unterstützer finden, um bei der Nationalratswahl im Herbst kandidieren zu dürfen. Bundesweit muss G!LT 2.600 Unterschriften schaffen. Seit Dienstag läuft die Frist für die Unterstützungserklärungen für die Nationalratswahl 2017. Sie endet am 18. August.