Online-Weiterbildung für Privatvermieter

Seit vier Jahren bildet die Vermieterakademie Tirol Touristiker und Privatzimmervermieter weiter. Mehr als 5.500 Interessierte besuchten bisher Kurse. Künftig können die Kursteilnehmer auch über das Internet lernen.

Die eVermieterakademie wurde bereits in Zusammenarbeit mit dem TVB Stubaital getestet. Während Schulen und Universitäten Lernmaterialien schon länger online zur Verfügung stellen, hat eine Internetplattform mit Bildungsinhalten im Tourismus noch Pioniercharakter.

Bis Ende 2017 werden alle Vermieter in allen Tiroler Regionen im Internet ein breites Angebot vorfinden, erklärte Gerhard Föger, Leiter der Landes Tourismusabteilung des Landes. „Gegen Jahresende erhalten alle Vermieter in den Regionen ein Login, mit dem sie einsteigen können. Sie finden dann ein breites Angebot: Seminarinhalte, Teilnahmebestätigungen der Kurse, Video-Tutorials, die helfen, das Erlernte auch umzusetzen.“

Seminar soll weiter sozialen Austausch sichern

Das Online-Angebot soll die bestehenden Kurse nicht ersetzen, sondern ergänzen. Die Stärke der Seminare sei, dass die Kursteilnehmer ins Gespräch kämen, so Föger. Die Teilnehmer fühlten sich oft als unternehmerische Einzelkämpfer, aber im Austausch mit anderen entstünden plötzlich intensive Diskussionen. „Die Leute berichten von ihren Problemen und hören, welche Sorgen die anderen haben, wie sie damit umgehen, was sie mit schwierigen Gästen umgehen.“ Der Seminarbesuch habe einen sozialen Aspekt und sei ein kommunikatives Ereignis, so Föger.

Entgegen dem Klischee gebe es auch in der Privatvermietung viele junge Menschen, diese bringen eine hohe Social Media- und Internet-Affinität mit. Bei der Landestourismusabteilung erwartet man sich deshalb positives Feedback für die eVermieterakademie.

Link: