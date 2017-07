Kals: Frau in Gletscherspalte gestürzt

In Kals (Bezirk Lienz) ist Sonntagfrüh eine Frau in eine Gletscherspalte gestürzt. Weil ihr Begleiter sie nicht bergen konnte, musste die Bergrettung ausrücken. Die Frau konnte leicht verletzt geborgen werden.

Die 32-jährige Frau aus Tschechien war Sonntagfrüh mit ihrem Freund von der Stüdlhütte aus in Richtung Gipfel des Großglockners aufgestiegen. Weil das Wetter allerdings nicht mitspielte, kehrten die beiden wieder um. Beim Überschreiten eines Gletschers passierte dann der Unfall.

Mehrere Meter tief in Spalte gestürzt

Die Frau ging in der Zweierseilschaft voran, als plötzlich eine Schneebrücke einbrach und die Bergsteigerin mehrere Meter in die Spalte abstürzte. Ihr 33-jähriger Begleiter konnte sie halten, aber nicht aus der Spalte herausbringen, da sich das Seil am Spaltenrand tief in den Schnee eingegraben hatte.

Auch mit Hilfe einer zweiten Seilschaft, die zufällig in der Nähe war gelang die Bergung nicht. Daraufhin wurde ein Notruf abgesetzt. Drei Hubschrauber brachten Bergretter aus Kals zur Unfallstelle. Die Frau wurde unterkühlt und mit leichten Prellungen geborgen und ins Krankenhaus Lienz geflogen.