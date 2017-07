Lehrlinge betreiben allein Filiale

Die erste Lehrlingsfiliale der Post österreichweit wird in Innsbruck eröffnet. Der Nachwuchs betreibt seit Montag zwei Wochen lang die Zweigstelle in der Prinz-Eugen-Straße in Eigenverantwortung.

Der Nachwuchs soll bei dem Projekt auf richtiges Führungsverhalten, die nötige Genauigkeit im Arbeitsalltag sowie auch nachhaltiges Handeln so früh wie möglich herangeführt werden. Auf kompetente und freundliche Beratung wird besonderes Augenmerk gelegt.

Der Tiroler Verkaufsleiter der Post, Richard Probst, erklärt: „Wir wollen den Lehrlingen eine Plattform bieten, wo diese Sachen ausprobieren können und Erlerntes aus der Schule und dem Unternehmen selbstständig umsetzen können.“ Völlig allein sind die Lehrlinge aber nicht, Ausbildner stehen ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Post

„Entstanden ist das Projekt letztes Jahr bei einem Symposium in Wien. Wir wollten es auf jeden Fall in der Region West durchsetzen und umsetzen. Es ist auf Zuspruch im Unternehmen gestoßen“, berichtet Probst über die Entstehung des Projekts. Deshalb besucht auch der Vorstand am Montag die Filiale in Innsbruck.

Lehrlingsfiliale schafft Perspektiven für die Zukunft

„Mit der Lehrlingsfiliale schaffen wir Perspektiven für die berufliche Zukunft und zeigen auf, welche Möglichkeiten sich auch für die junge Generation in der Post bieten“, so Walter Hitziger, Vorstand Brief, Werbepost und Filialen zum Pilotprojekt.

