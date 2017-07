Südtirol sagt Murmeltieren den Kampf an

In Italien gehören die Murmeltiere, anders als in Österreich, zu den nicht jagdbaren Tierarten. In Südtirol wird jetzt diskutiert, dies auf Landesebene zu ändern, denn die Murmeltierpopulation nimmt rapide zu.

Seit Jahren ringen Politiker, Fachleute und Bauern um eine Lösung. Bislang wurden in einzelnen Fällen verfügte Abschussmöglichkeiten stets von Tierschützern per Rekurs gekippt - mehr dazu in Jagd auf Murmeltiere gestoppt. Das Land Südtirol will eine Lösung auf nationaler Ebene erreichen.

Andreas Angermann

Bauern fühlen sich machtlos

Für die Bauern, die Südtirols Almen bewirtschaften, sei eine Gesetzesänderung höchste Zeit, sagt Paul Schgaguler von der Seiseralm Interessentschaft. „Es sind einfach viel zu viele. Man kann die Wiesen nicht mehr mähen oder das Vieh auf die Weide geben, weil überall Löcher sind". Das sei ein gravierendes Problem, so Schgaguler.

Immer wieder werden Grabschäden an Mähwiesen, aber auch an Hütten, Liftstützen, Hangverbauungen und Speicherbecken gemeldet.

In Tirol werden 6.000 jährlich abgeschossen

In Tirol wird die Murmeltier-Population mit jährlichen Abschussplänen kontrolliert. Laut aktuellem Sommerwildbestand leben in den Bergen derzeit etwa 52.000 Murmeltiere, bevorzugt im Bereich von großen, zusammenhängenden Almflächen wie etwa im Ötztal, im Bezirk Landeck, im Zillertal und auch Kitzbühel.

Rund 6.000 Tiere sind von der Behörde zum Abschuss freigegeben. Der Landesjägerverband nennt das eine sanfte Regulierung der Population. Auf den Almen und auch in Skigebieten - wie zuletzt im Ötztal - sorgen Murmeltiere immer wieder für Probleme. Indem sie Almhütten oder auch das Fundament von Liftstützen untergraben, verlieren diese ihre Stabilität.