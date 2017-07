Osttiroler Maler Oswald Kollreider ist tot

Der Osttiroler Künstler Oswald Kohlreider ist tot. Wie jetzt jetzt bekannt wurde, ist am Mittwoch in Strassen im Alter von 95 Jahren gestorben. Mit Kollreider verliert Tirol eine Größe der zeitgenössischen Kunst.

Kollreiders Leben war geprägt von seiner Malerei, seinen Reisen und seiner Liebe zur Heimat. Im Jänner 1922 geboren besuchte Kollreider die Akademie in Wien. Er lernte bei den Kunstgrößen wie Herbert Boeckl und Sergius Pauser.

ORF

Tiefe Religiosität

Kollreiders kreatives Thema war das Leben an sich, eingefangen in Porträts und Landschaften, aber auch in spirituellen Bildern, die tiefe Religiosität sichtbar werden ließen. Ästhetisch ist seine Arbeit von Energie geprägt.

ORF

Erst vor kurzem wurde in Strassen eine große Werkschau gezeigt. Teilnehmen konnte der Maler an der Veranstaltung nicht. Das ließ seine Gesundheit schon lange nicht mehr zu. Oswald Kollreider trug den Berufstitel „ Professor“, bekam das silberne Ehrenzeichen für die Verdienste um die Republik österreich und die Verdienstmedaille des Landes Tirol.

