Unwetter fegt über Unterland und Osttirol

Am Donnerstagnachmittag ist über das Unterland und Osttirol ein heftiges Unwetter mit starken Regenfällen und teilweise mit Hagel gezogen. Keller und Unterführungen wurden überflutet, Autos beschädigt.

Eine Gewitterfront zog am Nachmittag über den Großteil Tirols. Im Oberland und in Innsbruck gab es teils sturmartigen Wind und starken Regen. Im Unterland und in Osttirol bildeten sich Hagelzellen.

Hochfilzen, Westendorf, Brixen, Lienz

In Hochfilzen stand die Feuerwehr stundenlang im Einsatz. Im Bereich des Wiesenseehofs sind Bäche über die Ufer getreten. Einen Campingplatz hat es besonders getroffen, das Wasser stand dort laut Campingbetreiber bis zu 15 cm hoch. Die Lage habe sich aber schnell wieder entspannt, der Boden konnte das Wasser offenbar gut aufnehmen. Keiner der Urlauber musste mit Zelt oder Wohnwagen umgesiedelt werden.

In Westendorf zog ein Hagelunwetter über den Ort. Viele Autos dürften lackschäden davongetragen haben, meinte die Polizei. Zudem wurde etwa die Umfahrung Brixen überflutet, wie auch die Bahnunterführung im Ort.

In Osttirol war vor allem die Stadt Lienz von Regen und Hagel betroffen. Hier wurden laut Polizei einige Keller und Parkplätze überflutet. Es sind auch eine Plakatwand und mehrere Bäume umgefallen, es wurde aber niemand verletzt.