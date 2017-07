Nach folgenschwerem Vorfall ausgeforscht

Der Fall eines am Wochenende in Kirchberg schwer verletzt aufgefundenen 29-jährigen Mannes dürfte geklärt sein. Zeugenbefragungen und Zeugenaufrufe führten die Ermittler zu einem einheimischen Tatverdächtigen, der sich selbst stellte.

In der Nacht auf Montag ist der 29-Jährige schwer verletzt auf der Fahrbahn vor einem Lokal gefunden worden - mehr dazu in Schwerverletzt auf Straße - Zeugen gesucht. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen musste er in die Klinik nach Innsbruck gebracht werden. Dort liegt er seitdem auf der Intensivstation. Was in jener Nacht genau passiert ist, war blieb vorerst unklar.

Kurzer Rauferei nach einem Streit

Erst nach vielen Einvernahmen gewann die Polizei ein erstes Bild. Der 29-Jährige habe demnach vor dem Lokal gegen 4.30 Uhr einen Streit mit zwei Männern angezettelt. Es dürfte Alkohol im Spiel gewesen sein. Die beiden Männer bekamen Unterstützung von einem 21-jährigen Freund, der sich mittlerweile bei der Polizei gemeldet hat.

Er gestand, dass es an jenem Abend zu einer Rauferei gekommen ist und dass er einen Kopfstoß des 29-Jährigen mit einem Schlag abgewehrt hat. Der Mann soll dann vom Gehsteig auf die Straße gestürzt und mit dem Hinterkopf auf der Fahrbahn aufgeschlagen sein. Dabei habe sich der Mann schwere Kopfverletzungen zugezogen, so die Polizei. Eine Einvernahme des 29-Jährigen ist derzeit nicht möglich.