Brand in Garage: Drei Menschen in Klinik

Am Donnerstag sind in Innsbruck bei einem Tiefgaragenbrand in der General-Eccher-Straße drei Menschen verletzt worden. Sie mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Klinik gebracht werden. Zwei Fahrzeuge wurden zerstört.

Um Viertel nach sieben Uhr früh rückte die freiwillige Feuerwehr Reichenau zum Brandort aus. Auf Grund des raschen Eintreffens der Einsatzkräfte halten sich die verursachten Schäden in Grenzen.

Drei Hausbewohner mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Klinik eingeliefert werden. Ein Auto und ein Motorrad brannten restlos aus. Die Ursache für den Brand war vorerst unklar, die Ermittlungen waren am Donnerstag noch nicht abgeschlossen.