Wacker brennt auf Start in „Übergangssaison“

Am Freitag startet der FC Wacker Innsbruck in Linz in die neue Saison. Es ist wahrscheinlich die letzte Chance für den Traditionsverein in Zukunft im Konzert der Großen mitzuspielen. Nach drei Jahren Zweitklassigkeit will Wacker wieder in die Bundesliga.

Die kommende Saison ist bedingt durch die beschlossene Ligareform eine Übergangssaison. Die Bundesliga wird auf 12 Vereine aufgestockt - das heißt dass es aus der Erste Liga zumindest zwei Fixaufsteiger geben wird. Ein dritter Verein hat die Chance zum Aufstieg über ein Relegationsspiel. Einer dieser Aufsteiger will der FC Wacker sein und dementsprechend hat man auch den Kader verstärkt.

ORF

14 Spieler haben den Club verlassen, 15 neue werden in Zukunft das Trikot des FC Wacker tragen. Darunter sieben gestandene Profis, auf die nicht nur der Cheftrainer Karl Daxbacher große Stücke hält. Auch Flügelflitzer Florian Jamnig glaubt, dass der Kader kompakt sei und viel Biss im Team herrscht.

Etwas flacher hält der Manager, Ali Hörtnagl, den Ball. Nach dem letzten Jahr mit vielen Pleiten, Pech und Pannen hütet er sich vor der neuen Saison das Wort Aufstieg in den Mund zu nehmen. Intern seien die Ziele aber klar formuliert, so Hörtnagl.

Neuzugänge ganz auf Aufstieg eingestellt

Viel Lust auf die bevorstehende Saison hört man bei den Neuverpflichtungen heraus. Martin Harrer etwa will mit dem FC Wacker in der kommenden Saison nicht mehr in der zweithöchsten Spielklasse sein. Unser Ziel ist es, zu begeistern und wieder viele Zuschauer auf den Tivoli zu locken, so Harrer.

Dazu braucht es natürlich auch Tore, für die als Ersatz für den verkauften Patrik Eler der Slowene Zlatko Dedic zuständig sein soll. Der 32-jährige bringt viel Erfahrung aus den italienischen und deutschen Ligen mit und traut sich zu, Patrick Eler zu ersetzen. Am Freitag kann er das ab 18.30 Uhr im Spiel gegen BW Linz erstmals in der Meisterschaft beweisen.