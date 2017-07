NEOS präsentieren Tiroler Kandidaten

Drei Monate vor der Nationalratswahl präsentierten heute die Tiroler NEOS ihre Kandidatenliste. Landesparteiobmann Dominik Oberhofer hofft auf ein Grundmandat. Auf Platz zwei ist mit Johannes Margreiter ein Ex-Gemeinderat aus Hall.

Die Tiroler NEOS geben sich startklar für die Nationalratswahl. Auf Platz eins geht der Landessprecher und Hotelier Dominik Oberhofer in die Wahl. Er hofft auf ein Grundmandat, für das ca. 7 % der Stimmen in Tirol notwendig wären. Auf Bundesebene glauben die NEOS weiterhin an die Zweistelligkeit.

Die Partei firmiert übrigens seit der Allianz mit Ex-Präsidentschaftskandidatin Irmgard Griss unter dem neuen Namen: NEOS - Das neue Österreich gemeinsam mit Irmgard Griss für Freiheit und Verantwortung. Neue Bezeichnungen sind seit Sebastian Kurz offenbar „in“. Eine Nachahmung sieht der Landessprecher Oberhofer keine.

Hoffen auf zwei Parlamentssitze Die Tiroler NEOS sind optimistisch, was die kommenden Nationalratswahlen betrifft. Sie rechnen mit zwei Tiroler Vertretern im Hohen Haus.

Margreiter würde sich auf Wien freuen

Auf Platz zwei kandidiert der Haller Ex-Gemeinderat und Rechtsanwalt Johannes Margreiter zugleich auch auf Platz 11 auf der Bundesliste. Der Einzug in den Nationalrat müsste laut Margreiter zu schaffen sein, ebenso der Sprung von der Kommunalpolitik aufs Wiener Parkett. Das sei zwar bekanntlich glitschig, aber er traue es sich durchaus zu, dort ein wenig aufzuräumen, so Margreiter.

Stellungnahme zu Olympia erst im September

15. Oktober ist nicht nur Tag der Nationalratswahl sondern in Tirol auch Tag der Olympia-Abstimmung. Ihre Postion dazu werden die NEOS im September bekannt geben, so Oberhofer. Er selbst sehe eine Bewerbung als große Chance. Daher gebes derzeit kein definitives Nein.

Link: