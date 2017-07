Neuer Anstrich für ÖBB-Ticketautomaten

Ab 24. Juli werden vermutlich viele ÖBB-Kunden aufatmen: Es erfolgt eine Umstellung der ÖBB Ticketautomaten in Tirol. Eine neue, simplere Benutzeroberfläche soll die Bedienbarkeit verbessern und mehr Funktionen ermöglichen.

Seit Juni 2017 werden die rund 1.000 Ticketautomaten an Österreichs Bahnhöfen schrittweise auf eine neue und zeitgemäße Benutzeroberfläche umgestellt. Der Ticketkauf funktioniert damit künftig überall nach demselben Prinzip, unabhängig davon, ob man sein Ticket am Automaten, per ÖBB-App oder im ÖBB Online-Ticketshop erwirbt. Vorraussichtlich bis Ende August soll die Umstellung in ganz Tirol abgeschlossen sein.

ÖBB

Direkte Buchung bis ans Fahrtziel

Die Umstellung ermöglicht den Kauf - unabhängig vom Kaufort - von regionalen sowie überregionalen Tickets für ÖBB-Züge, Busse und Straßenbahnen direkt am Automaten. Auch auf die visuelle Barrierfreiheit wurde geachtet: Mit der Funktion „Einfacher Bedienen“ soll Menschen mit Sehschwäche das Bedienen des Automaten erheblich erleichtert werden.

Die Vereinheitlichung der gesamten ÖBB-Benutzeroberfläche soll den Ticketkauf vereinfachen. Der Ticketautomat zeigt künftig auch die nächsten Verbindungen mit Abfahrts- und Ankunftszeit, sowie die wesentlichen Zwischenhalte an. Mit der Umstellung sind von nun an 40.000 Haltestellen in ganz Österreich buchbar.

ÖBB

Feedback von Kunden wurde berücksichtigt

Seit Oktober 2016 sind Pilotautomaten österreichweit im Einsatz. Als Pilotstandort ging auch der Innsbrucker Hauptbahnhof Anfang April 2017 in Betrieb. Dort wurden bis dato rund 5.000 Tickets verkauft. Das Feedback der Kundinnen und Kunden wurde genutzt, um Verbesserungen vorzunehmen. Um dabei mehr auf die Kunden einzugehen werden die Ticketautomaten an ausgewählten Pilotstandorten von Promotoren betreut.

Der Automat dient vornehmlich dem schnellen Kauf von Tickets. Spezielle Angebote, die nicht über den Ticketautomaten gebucht werden können, wie zum Beispiel Nachtreisen im Nightjet, Sitzplatzreservierungen oder Sparschiene-Tickets, erhält man wie bisher am Fahrkartenschalter bzw. über die ÖBB-App oder im Online-Ticketshop.

