Sexueller Übergriff auf Frau in Innsbruck

Eine 32-Jährige ist in der Nacht auf Mittwoch im Innsbrucker Stadtteil Wilten von einem Unbekannten sexuell belästigt worden. Laut Polizei fasste der Mann seinem Opfer von hinten in den Genitalbereich. Der Täter flüchtete wegen heftiger Gegenwehr.

Die Frau schrie laut und setzte sich heftig zur Wehr, woraufhin der Täter von ihr abließ und die Flucht ergriff. Eine Fahndung nach dem Mann blieb vorerst ohne Erfolg.

Täterbeschreibung

Der Vorfall hatte sich gegen Mitternacht am Verbindungsweg der Egger Lienz Straße zur Zollerstraße ereignet. Der Unbekannte war rund 1,80 Meter groß, hatte kurze, dunkle Haare und eine helle Hautfarbe. Er war rund 35 Jahre alt und von sportlicher bzw. dünner Statur. Zudem trug der Mann eine schwarze Bomberjacke und eine ebenfalls schwarze Jean oder Jogginghose. Die Exekutive bittet um Hinweise.

Vor sechs Tagen konnte im Unterland ein 21-jähriger Serbe ausgeforscht werden, der ein 16-jähriges Mädchen in St. Johann vor ihrem elterlichen Zuhause massiv bedrängt haben soll. Er komme für weitere drei sexuelle Übergriff in Frage, so die Polizei - mehr dazu in Sexuelle Belästigung: Täter ausgeforscht.