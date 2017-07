Gemeinde Telfs fordert mehr Polizei

Die Marktgemeinde Telfs fordert auf eine ungewöhnliche Art mehr Polizeibeamte für die eigene Dienstelle. Sie hat eine Bürgerinitiative ins Leben gerufen. Unterschreiben mehr als 500 Bürger, muss das Anliegen im Nationalrat behandelt werden.

Man sei immer wieder bei Politik und Polizei vorstellig geworden, so der Telfer Bürgermeister Christian Härting. Doch der Wunsch nach mehr Polizisten für den Ort sei bisher nicht erfüllt worden. Deshalb habe der Gemeinderat beschlossen, eine Bürgerinitiative zu gründen.

Es gehe um das Sicherheitsgefühl im Ort, aber auch um die Arbeitsbelastung der Polizisten. Gefordert wird, die bisherigen 30 Planstellen, von denen real nur 25 besetzt seien, auf 40 aufzustocken. Derzeit sei der Posten, gemessen an den Aufgaben der Beamtinnen und Beamten, chronisch unterbesetzt, heißt es auf der Homepage der Gemeinde.

Landespolizeidirektor gibt Hoffnung

Landespolizeidirektor Helmut Tomac meinte dazu, man lasse sich nicht von Bürgerinititiven unter Druck setzen. Es gebe klare Regeln, wieviele Posten es in einer Dienststelle brauche. Dennoch schloss Tomac nicht aus, dass es im Herbst Neuzugänge in Telfs geben könnte. Der Antrag kann im Rathaus in Telfs unterschrieben werden.

