Wimbledon-Sensationsmann Ofner in Kitz

In Wimbledon hat er heuer für Furore gesorgt, jetzt wird er live in Kitzbühel bei den Austrian Open zu sehen sein - Sebastian Ofner. Der 21-Jährige Steirer profitierte dabei von der Absage von Jürgen Melzer.

Zwei Wild-Cards hatten die Organisatoren in Kitzbühel zu vergeben. Erhalten haben sie ursprünglich die Melzer-Brüder. Das war noch, bevor Sebastian Ofner in Wimbledon groß aufspielte. Dort zog er nicht nur erstmals in seiner Karriere in den Hauptbewerb eines ATP-Turniers ein, sondern besiegte Thomaz Bellucci (Weltrangliste Nr. 55) und den als Nummer 17 gesetzten Jack Sock. Erst gegen die deutsche Nummer eins Alexander Zverev war Endstation.

Melzer-Absage nach Verletzung

Jürgen Melzer hat seine Teilnahme am ATP-250-Tennisturnier in Kitzbühel (29. Juli - 5. August) abgesagt. Der 36-Jährige, der bereits im Mai mit einer Wildcard für das Hauptfeld ausgestattet worden war, musste nun doch auf diese verzichten. „Ich bin nach meiner Verletzung noch nicht in der Form, in der ich für ein Heimturnier gerne sein würde“, sagte Melzer in einer Aussendung am Dienstag.

Die zweite Veranstalter-Wildcard für das Hauptfeld neben Gerald Melzer geht laut Mitteilung der Organisatoren nun an den 21-jährigen Wimbledon-Sensationsmann Ofner. Der Steirer macht mit seinen Ergebnissen in Wimbledon 61 Plätze in der Weltrangliste gut und liegt aktuell an der 156. Stelle.

