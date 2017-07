Schiffsführer für höchstgelegenen Bergsee

Am Rifflsee im Gletschergebiet Pitztal dreht seit heuer ein großes Holzfloß offiziell seine Kreise. Für diese neue Touristenattraktion mussten einige Bergbahnmitarbeiter eine spezielle Prüfung ablegen. Mitte Juli legte das Floß erstmals ab.

Der Rifflsee liegt auf 2.232 Metern Seehöhe im Pitztal und ist Österreichs höchstgelegener Bergsee.

Als Vorbereitung auf ihren neuen Job am Steuer haben vier Bergbahn-Mitarbeiter im Frühling das österreichische Schiffsführerpatent 20m in Theorie und Praxis abgelegt. „Unser Ziel war es, das Naturjuwel Rifflsee mit all seinen Besonderheiten und seiner ganzen Pracht noch besser erlebbar zu machen“, betonte Hans Rubatscher, geschäftsführender Gesellschafter der Pitztaler Gletscherbahn.

„Deshalb freut es mich besonders, dass wir mit der Einführung der Floßfahrt eine nachhaltige Attraktion geschaffen haben, die in Europa einzigartig ist. Das atemberaubende Panorama in Kombination mit der innovativen Floßfahrt wird zahlreiche Gäste aus aller Welt ins Pitztal locken. Davon profitieren nicht nur die Pitztaler Gletscherbahnen, sondern auch die gesamte Pitztaler Wirtschaft und der Tourismus“, so Rubatscher.

Innovation und Nachhaltigkeit

Das 140 m² große, im Wikinger-Stil gebaute Floß besteht aus Stämmen von heimischen Fichten, ist rund 40 Tonnen schwer und 15 Meter lang. Es bietet Platz für bis zu 60 Personen und wird mit einem Elektromotor betrieben. „Damit folgen wir unserem Nachhaltigkeitsansatz, der neben dem Bereich Innovation für uns von größter Bedeutung ist“, erklärte Rubatscher und verwies auf die Sunna Alm an der Rifflsee-Bergstation, die als erster Gastronomiebetrieb im Alpenraum in Passivhaus-Bauweise errichtet wurde. Die Bergbahnen auf dem Pitztaler Gletscher werden zudem mit Sonnenenergie betrieben.

Termine und Preise

Bis zum 3. Oktober können Gäste immer Mittwoch, Freitag und Sonntag einchecken. Die klassische Floßfahrt dauert eineinhalb Stunden. Im Juli und August stehen an Sonntagen Genuss-Fahrten auf dem Programm - verbunden mit kulinarischen Köstlichkeiten.

