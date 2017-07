Adler baut neues Lager in Schwaz

Der Lackhersteller Adler investiert in den Standort Schwaz. Rund 70 Millionen Euro will das Familienunternehmen in den nächsten Jahren in Tirol investieren. Derzeit wird ein Hochregallager gebaut.

Das neue vollautomatische Hochregallager soll Platz für 4.000 Tonnen Farben, Lacke und Holzschutzmittel bieten. Mit dem Bau verdoppelt das Unternehmen seine Lagerkapazitäten. Die Bauarbeiten sind bereits im Gang, im August nächsten Jahres soll es seinen Betrieb aufnehmen.

ADLER

20 Mitarbeiter sollen dann künftig die bestellen Waren verpacken und für die Lieferung vorbereiten. Unterstützt werden sie dabei von lasernavigierten Fahrzeugen, die die Produkte in der Fabrik abholen. Im Lager werden sie an die automatische Fördertechnik übergeben.

Adler

Weitere Projekte in Planung

Die neue Lagerhalle kostet rund 30 Millionen Euro. Firmenchefin Andrea Berghofer betont, dass diese Investition der gesamten Region zugute komme.

Der Ausbau des Werks ist auch ein Bekenntnis des Familienunternehmens zum Standort Tirol. „Auch wenn Adler heute weltweit agiert: Geforscht, entwickelt und produziert wird bei uns nur in Schwaz“, führt Berghofer weiter aus. Weitere Bauprojekte in Schwaz sind bereits geplant, auch das Rohstofflager soll in den nächsten Jahren modernisiert werden.

