20 Polizisten zusätzlich für Brenner

Bei einem Lokalaugenschein am Brenner haben Innenminister Wolfgang Sobotka und Landeshauptmann Günther Platter (beide ÖVP) bekannt gegeben, dass künftig mehr Polizisten bei der Grenzsicherung am Brenner tätig sein werden.

Ab sofort werden am Brenner 100 Polizisten im Rahmen der Schleierfahndung, das sind Personenkontrollen im grenznahen Bereich, im Einsatz sein, sagten Sobotka und Platter beim Lokalaugenschein. Bisher waren 80 Beamte am Brenner im Einsatz. Täglich würden von ihnen 15 bis 25 Personen mit ungültigen Papieren angetroffen und angehalten. Weiters würden Polizisten aus Deutschland, Italien und Österreich verstärkt in Zügen Präsenz zeigen.

zeitungsfoto.at

„Die Lage am Brenner ist unverändert, könnte sich jedoch schnell ändern: über 85.000 Anlandungen sind es an Italiens Küste – Tendenz steigend“, begründete Platter die Personalaufstockung. „Als Innenminister ist es meine Aufgabe, uns auf das Schlimmste vorzubereiten und nicht nur auf das Beste zu hoffen“, ergänzte Sobotka.

zeitungsfoto.at

Die Lage am Brenner werde ständig beobachtet, versicherten beide Politiker wieder einmal. Im Fall eines „plötzlichen Ansturms“ könnte das Grenzmanagement mit Grenzkontrollen am Brenner innerhalb von zwölf bis 24 Stunden hochgefahren werden, so Platter. Die Zusammenarbeit mit Italien funktioniere jedoch.

