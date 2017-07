Bär in Südtirol auf Wanderweg gesichtet

In Südtirol ist wieder ein Braunbär unterwegs. Ein Wanderer hat das Tier kurz am Sonntag am Ritten in der Nähe von Klobenstein gesehen.

Ein 55-jähriger Mann aus Bozen hat am Sonntag bei einer Wanderung auf dem Ritten einen Braunbären gesehen. Er war auf dem beliebten Wanderweg Nr. 33 unterwegs, als er unvermittelt vor dem Tier stand. Der Bär dürfte den Wanderer nicht wahrgenommen haben. Er verschwand kurze Zeit nach der Sichtung wieder im Wald. Zuvor ist es dem Wanderer gelungen, mit der Handykamera noch eine Foto aus 30 Metern Entfernung zu machen.

ORF

Nach der Begegnung verständigte der Wanderer seine Frau, die wiederum die Carabinieri informierte. „Es ist überhaupt kein Problem. Es sind ja gestern sofort die zuständigen Landesämter informiert worden“, versichert Paul Lintner, Bürgermeister von Ritten.

Das Landesamt für Jagd und Fischerei will nun klären, wo sich der Bär aktuell aufhält. Die zuständigen Behörden überlegen, Fotofallen aufzustellen.