ÖFB Cup - Wacker als einziger Tiroler weiter

Die Tiroler Fußballklubs haben sich in der ersten Runde des ÖFB Cups nicht besonders ausgezeichnet.Sechs Mannschaften waren in der ersten Runde dabei, Wacker Innsbruck ist aber die einzige Tiroler Mannschaft die weiter mit von der Partie ist.

Wacker Innsbruck musste gegen den Regionalligaverein ATSV Steyr am Freitag in die Verlängerung, hatte aber doch das bessere Ende für sich und schaffte es mit einem 4:1 in die zweite Runde.

Für alle anderen ist der Cup bereits wieder Geschichte. Die WSG Swarovski Wattens scheitert überraschend an Bad Gleichberg. Die Wattener verlieren die Partie 1:4 und Flo Toplitsch mit einer Schulterverletzung -mehr dazu in Cup-Aus für weitere drei Tiroler Klubs.

APA

Kitzbühel zieht gegen den LASK 0:1 den Kürzeren, Kufstein gegen Anif mit 1:5, Wörgl gegen Vöcklamarkt gar mit 0:7 und auch Schwaz war chancenlos. Die Schwazer mussten sich am Sonntag dem österreichischen Rekordmeister 0:2 geschlagen geben.

