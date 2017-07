Absturz am Habicht: Opfer stirbt bei Bergung

Nahezu zeitgleich mit einem tödlichen Absturz im Kühtai ist am Samstag in den Stubaier Alpen ein weiterer Bergsteiger ums Leben gekommen. Ein deutscher Urlauber stürzte beim Abstieg vom Habicht ab. Gestorben ist der Mann während des Transports ins Tal.

Eine Gruppe deutscher Bergsteiger - zwei Männer und drei Frauen - erklimmte mit einem einheimischen Bergführeranwärter den 3.277 Meter hohen Habicht. Seit Freitag sind sie schon in Tirol, untergebracht ist die Gruppe auf der Innsbrucker Hütte. Von dort aus erreichte die Gruppe mittags den Gipfel des Habicht und macht sich wieder auf den Rückweg Richtung Hütte.

Vier der Gruppenmitglieder gehen frei, nur eine Person hat sich dafür entschieden, am Seil zu gehen. Auf einer Seehöhe von 3.050 Metern stürzte ein 52-jähriger Deutscher stürzt plötzlich 60 bis 80 Meter in die Tiefe. Keiner seiner Bergkameraden bekam mit, was genau den Sturz ausgelöst hatte.

Rettungskräfte müssen stundenlang aufsteigen

Die Rettungskräfte werden alarmiert. Doch eine Bergung mittels Hubschrauber ist wegen dichten Nebels nicht möglich. Bergretter aus Neustift und Steinach sowie die Alpinpolizei müssen rund dreieinhalb Stunden zur Absturzstelle aufsteigen. Dort wird der Verunglückte erstversorgt und mittels Gebirstrage ins Tal gebracht. Doch die Verletzungen sind zu schwer, noch während des Transports stirbt der Deutsche.

