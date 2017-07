Fußballfans lösten Polizei-Großeinsatz aus

Eine 14-köpfige Fußballfangruppe aus Tschechien hat am Samstagabend in Tirol einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Sie randalierten in einer Autobahnraststätte dermaßen, dass sich eine Angestellte einsperrte.

Die Sicherheitskräfte waren mit der Information alarmiert worden, dass im Unterland ein Überfall auf eine Autobahntankstelle an der A12 bei Angath im Gang sei und sich die Kassierin im Büro eingesperrt habe. Vor Ort stellte sich heraus, dass manche der Fans gestohlen hatten.

Zoom.Tirol

Diebesgut war bereits verstaut

Den 14 Fußballfans standen im Shop der Autobahnstelle letztlich gleich viele Polizisten gegenüber. Laut Polizei hatten sich mindestens zwei aus der Gruppe bereits selbst bedient und unbezahlte alkoholische Getränke, Süßigkeiten sowie Plüschtiere in ihren Fahrzeugen verstaut. Das Diebesgut wurde sichergestellt und an den Tankstellenpächter zurückgegeben. Ein 44-jähriger Mann wurde aufgrund seines aggressiven Verhaltens vorübergehend festgenommen.