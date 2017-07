Cup-Aus für weitere drei Tiroler Klubs

Mit einer blamablen Vorstellung musste sich die WSG Wattens schon in Runde eins aus dem ÖFB-Cup verabschieden. Der FC Kitzbühel verlor gegen den LASK nur knapp und der FC Kufstein ging in Anif so wie die WSG mit 1:5 unter.

Mit einer auch in dieser Höhe nicht unverdienten 1:5-Packung im Gepäck musste die WSG Wattens am Samstag die Heimreise aus der Steiermark antreten. Vor allem in der zweiten Hälfte führte der steirische Regionalligist Bad Gleichenberg die WSG Wattens regelrecht vor. Dabei hatte alles nach Plan begonnen. Die WSG begann solide und ging durch Milan Jurdik 1:0 in Führung. Doch noch in Halbzeit eins erzielte der starke Philipp Wendler den Ausgleich.

In der zweiten Spielhälfte war die WSG zwar optisch leicht überlegen aber ohne zwingende Torchance. Dann der Schock - innerhalb von 13 Minuten schlossen die Steirer vier Konter erfolgreich ab und es stand 5:1.

Kitzbühel kämpfte bis zum Schluss

Ebenfalls 1:5 ging der FC Kufstein gegen den Ligakonkurrenten Anif unter. Wesentlich stärker präsentierte sich hingegen der FC Kitzbühel gegen den Bundesliga-Aufsteiger LASK. Bis zur 86. Minute hielten die Gamsstädter ein 0:0, dann erlöste Peter Michorl die Linzer mit dem 1:0 durch einen perfekt getretenen Freistoß.

Für Schwazer steigt Spiel des Jahres

Noch ein Tiroler Verein hat am Sonntag ab 16 Uhr die Chance mit dem FC Wacker in die zweite Cup-Runde aufzusteigen - der SC Schwaz. Allerdings sind die Schwazer gegen den SK Rapid grober Außenseiter. dennoch freut man sich riesig auf diese Partie, die übrigens unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen stattfindet.

