Sexuelle Belästigung: Täter ausgeforscht

Die Polizei hat einen 21-jährigen Mann ausgeforscht, der mehrere sexuelle Belästigungen zu verantworten hat. Der Serbe wurde als Täter eines Übergriffs in Reith im Alpbachtal sowie für drei Übergriffe in St. Johann ermittelt.

Der jüngste sexuelle Übergriff hatte sich am Dienstag in St. Johann in Tirol ereignet. Der Mann hatte eine 16-Jährige in einem Geschäft beobachtet und auf sie gewartet. Dann soll er ihr gefolgt sein und ihr vor der Hautür an die Hüfte gefasst haben. Zudem forderte er sie auf, gemeinsam mit ihm ins Zimmer zu gehen. Der Serbe versuchte, die 16-Jährige zu küssen und berührte sie unsittlich. Schließlich konnte die Jugendliche den Täter wegschubsen - mehr dazu in Sexuelle Belästigung einer 16-Jährigen.

Auf freiem Fuß angezeigt

Auch die vier weiteren Fälle - drei in St. Johann und einer in Reith im Alpbachtal - liefen laut Polizei nach einem ähnlichen Muster ab. Der Verdächtige soll den Frauen anzügliche Angebote gemacht haben. Nachdem er immer abgewiesen worden war, ging er den Opfern nach, worauf es schließlich zu sexuellen Übergriffen gekommen sein soll. Der Serbe zeigte sich geständig. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.