Gericht: Sexuelle Belästigung im Fasching

Um einen Faschingsumzug vom Februar in Axams ist es am Donnerstag am Landesgericht gegangen. Auf der Anklagebank saßen sechs junge Tiroler. Einem wird sexuelle Belästigung und Nötigung vorgeworfen, den anderen falsche Zeugenaussagen. Ein Urteil wird für den Nachmittag erwartet.

Es war eine schwierige Wahrheitsfindung beim Auftakt der Verhandlung. Ein damals 13-jähriges Mädchen zeigte an, dass sie am 23. Februar 2017 bei dem Faschingsumzug in Axams gegen ihren Willen auf den Wagen gezerrt, festgehalten und unsittlich berührt wurde, nachdem man ihr, ebenfalls gegen ihren Willen, Alkohol eingeflößt hatte.

Absprache via WhatsApp-Gruppe

Der beschuldigte 17-jährige Lehrling bestritt das vor Gericht entschieden, er sei nicht einmal mit dem Mädchen gemeinsam im geschlossenen Teil des Wagens gewesen. Dass das Mädchen selbst und ohne Gewalt auf den Wagen gekommen sei, bestätigten auch andere Zeugen. Doch diese Zeugen standen am Donnerstag selbst ebenfalls unter Anklage - wegen Absprache zur falschen Zeugenaussage. Das hat die Staatsanwaltschaft über die WhatsApp Gruppe der Männer herausgefunden. Dass sie sich abgesprochen hätten, gaben die jungen Männer auch zögerlich zu. Aber man habe stets die Wahrheit gesagt.

Ein Urteil wird für den Nachmittag erwartet.