Leihauto auf den Kopf gestellt

In Brixlegg hat ein 58-jähriger Einheimischer am Mittwochnachmittag einen Totalschaden verursacht. Der Fahrer blieb dabei zum Glück unverletzt. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen Leihwagen.

Der Unfall ereignete sich auf einer schmalen Straße in Brixlegg. Dort dürfte der Mann mit dem schweren Land Rover gegen den Sokel einer Straßenlaterne gefahren sein, vermutet die Polizei in Kramsach. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb am Dach liegen.

Zoom.Tirol

Laut Polizei war der Lenker, der von Anrainern aus dem Auto befreit wurde, leicht geschockt aber unverletzt. Übrigens handelte es sich bei dem Fahrzeug um ein Leihauto einer Autowerkstatt in Kufstein.