Alk-Lenkerin verursacht Unfall in Jochberg

Eine 54-jährige Deutsche ist am Dienstagabend in Jochberg mit einem voll besetzten Auto rund 100 Meter über eine steile Böschung abgerutscht. Im Wagen befanden sich auch drei Kinder. Eine Person wurde schwer verletzt. Die Lenkerin war stark alkoholisiert.

Die Gruppe mit acht Personen - darunter drei Kinder im Alter von fünf, neun und elf Jahren - fuhr gegen 21.30 Uhr von der Jausenstation Trattenbach in Jochberg Richtung Tal. Nach einer viertel Stunde Fahrt kam die deutsche 54-jährige Lenkerin aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Straße ab.

ZOOM Tirol

Mehr als ein Promille Alkohol im Blut

Das Auto rutschte 100 Meter über eine steile Böschung und kam in einem Bachbett zu liegen. Die Feuerwehren und Rettungen aus Jochberg und Kitzbühel standen mit 60 Personen im Einsatz, um die Verunfallten - darunter eine Familie aus Ungarn - zu bergen und medizinisch zu versorgen. Eine Person wurde schwer verletzt, die anderen unbestimmten Grades. Sie wurden in die Krankenhäuser St. Johann i.T bzw. Mittersill eingeliefert. Die Erhebungen zur Klärung der Unfallursache sind noch im Gange. Laut Polizei hatte die Lenkerin mehr als ein Promille Alkohol im Blut.