Verspätung bei Zügen über das Deutsche Eck

Gleisarbeiten im Deutschen Eck in Bayern führen auch im heimischen Zugverkehr von 23. Juli bis 13. August für Verspätungen. Die Verzögerungen betragen laut ÖBB 15 bis 25 Minuten. Betroffen ist teilweise auch der Nahverkehr.

Wegen der Gleisarbeiten im Abschnitt Prien-Übersee in Bayern kommt es für drei Wochen zu geänderten Abfahrts- und Ankunftszeiten auf der Weststrecke. Railjets, die aus Richtung Wien und Linz kommen und über Salzburg hinaus nach Westösterreich fahren, werden in Tirol ca. 15 - 20 Minuten und in Vorarlberg ca. 20-25 später ankommen, bzw. abfahren. Die Arbeiten in Bayern haben auch Auswirkungen auf Anschlussverbindungen bzw. den Nahverkehr in Tirol.

Wartenzeit nach Umsteigen in Innsbruck und Wörgl

Wegen der späteren Ankunft von neun Railjets aus Salzburg kommend in Wörgl gehen die unmittelbaren Anschlüsse ins Brixental verloren. Es ergeben sich deshalb für Reisende Richtung Hochfilzen in der Zeit Wartezeiten von rund 20 Minuten auf den nächsten Zug. Auch die direkten Anschlüsse in Innsbruck an die S-Bahn zum Brenner sind in diesem Zeitraum nicht möglich, ebensowenig jene zu den REX-Zügen nach Telfs, Ötztal und Imst und die S-Bahn nach Ötztal.

Schienenersatzverkehr im Oberland

Im Oberland müssen täglich zwischen 10 und 17 Uhr zwölf REX-Züge der Linie Innsbruck – Landeck zwischen Landeck und Schönwies in beiden Richtungen im Schienenersatzverkehr mit Bussen geführt werden, informiert die ÖBB weiter. Für Bahnreisende ergeben sich dabei frühere Busabfahrtszeiten in Landeck Richtung Schönwies. An den Bahnhöfen Schönwies und Landeck sind Mitarbeiter der ÖBB im Einsatz, um die Fahrgäste zu den Bussen zu leiten. Die REX-Züge in Schönwies fahren zur gewohnten Abfahrtszeit pünktlich ab. Ebenso werden einige REX Züge zwischen Ötztal und Schönwies um bis zu 10 Minuten verspätet sein.

Baustellenfahrplan

Die ÖBB hat während der Arbeiten am Deutschen Eck einen Baustellenfahrplan eingerichtet mit den vorübergehenden Abfahrts- und Ankunftszeiten.

